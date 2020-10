Juliann fait ses premiers pas dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

En savoir plus sur Jesta

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Panique au camping car ! Cindy et Thomas ont égaré le biberon d’Alba. Julia elle, profite de ses vacances avec Luna et de son bonheur retrouvé avec Maxime. Depuis qu’elle a pris la décision d’acheter une deuxième maison dans le sud, le couple semble prêt à passer à l’étape supérieure. A Toulouse, Juliann fait ses premiers pas. Jesta et Benoît sont très fiers. Julie emmène Gianni voir son premier spectacle. Va-t-il apprécier ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.