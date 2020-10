Juliann futur grand-frère : l'annonce surprise de Jesta et Benoît

Aujourd’hui, Juliann fête son premier anniversaire. Pour l’occasion, Jesta et Benoît ont prévu les choses en grand. Famille et amis sont réunis pour célébrer le petit prince toulousain. Cécilia et Sway n’auraient manqué la fête pour rien au monde. Et pour le premier anniversaire de leur fils, Jesta et Benoît ont un gros cadeau : Juliann va devenir grand frère. Bientôt, ils seront 4 ! La surprise est totale et l’émotion au rendez-vous…. Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 2 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.