Julie a donné naissance à son deuxième petit garçon Giovann

Pour Julie, le jour J est arrivé ! Suite à son diabète gestationnel, la décision a été prise de déclencher l'accouchement. La maman stresse beaucoup plus que pour son premier. Est-ce que tout va bien se passer ? "Un marathon," raconte la maman quelques minutes après son accouchement. Bienvenue Giovann ! La maman est heureuse et comblée. Tout lui revient naturellement ! Elle a maintenant hâte que la grande rencontre se fasse entre Gianni et son petit frère Giovann.