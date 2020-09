Julie accouche dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Charlène et Benoît apprennent pas à pas, à devenir parents. Tiffany, maman louve de Romy et Zélie, intègre la belle famille des “Mamans et célèbres”. Hillary est arrivée au terme de sa grossesse mais le bébé ne semble pas prêt à montrer le bout de son nez. Pour Julie, en revanche, le grand jour est arrivé ! Est-ce que tout va bien se passer pour la maman qui souffrait de diabète gestationnel durant sa grossesse ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.