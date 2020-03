Julie doute de son autorité dans l’épisode 52 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 52 de Mamans & célèbres, Kelly et Neymar font un footing. Gianni fait un caprice dans un magasin de sport. Cindy n’est pas convaincue par la tenue de son père pour le mariage. Julia et Luna font des progrès au ski. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 13 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.