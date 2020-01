Julie fait une annonce à son mari dans l’épisode 17 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 17 de Mamans & célèbres, Julia et Luna assistent à un défilé de mode. Emilie met en place un calendrier des tâches ménagères pour Maella et Menzo. Stéphanie et Lyam partagent une journée à la fête foraine. Julie a une annonce importante à faire à Pierre-Jean… Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 24 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.