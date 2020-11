Julie fait une bonne action pour l’Unicef

Julie a rendez-vous ce matin dans une association. Chaque année, elle reverse une partie des bénéfices de son entreprise à une association et cette année, elle a choisi l’Unicef. Maintenant qu’elle est maman, Julie sait la chance qu’elle a d’avoir des enfants en bonne santé et qui ne manquent de rien. Elle est heureuse de pouvoir apporter sa petite contribution avec un joli chèque de 2.117€. Extrait de l’émission du Lundi 16 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.