Julie retrouve Gianni dans l’épisode 16 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 16 de Mamans & célèbres, Julie rentre de Croatie et retrouve avec plaisir Pierre-Jean et Gianni. Kelly décide de laisser une nouvelle chance à son couple avec Neymar. Stéphanie culpabilise d’avoir quitté le père de Lyam. Joy, la fille de Liam fait de très gros progrès… Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 23 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.