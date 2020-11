Julie saute en parachute avec son mari !

PJ a offert un saut en parachute à Julie. Quelques mois après la naissance de Giovann, son petit deuxième, il est temps pour elle de renouer avec sa passion pour les sports extrêmes. Mais depuis qu’elle est maman, Julie angoisse plus qu’avant. Maintenant qu’elle est dans l’avion, elle ne peut plus reculer. C’est parti pour le saut dans le vide ! Extrait de l’émission du Mardi 3 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.