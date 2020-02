Julie se prépare à une seconde grossesse dans l’épisode 25 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 26 de Mamans & célèbres, Wafa nous parle de sa relation privilégiée avec sa fille ainée. Une belle après-midi mère - fille se prépare. Jesta et Benoit se confient sur leur rôle de parent et la naissance récente de leur fils. Julia se déguise en mascotte de chien pour une occasion particulière. Julie se rend chez le médecin pour étudier la question d’un possible deuxième enfant. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 5 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.