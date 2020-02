Julie va savoir si elle peut avoir un second enfant l’épisode 27 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 27 de Mamans & Célèbres Julie va chercher ses résultats. Elle va enfin savoir si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir être enceinte d’un second enfant. Wafa est à la recherche d’une nouvelle maison pour que toute sa petite famille recomposée puisse vivre pleinement ensemble. Martika et Umberto partage un moment de complicité autour d’un quizz bébé avant de voir le leur arriver. Joy fait ses premiers pas et montre des signes encourageants pour la suite. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 7 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.