Kelly annonce sa grossesse à Lyam dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de Mamans et célèbres : Première séance photo entre frères pour Gianni et Giovann. Julie veut immortaliser les premiers instants de complicité entre ses deux fils mais Gianni ne semble pas du même avis. De son côté, Kelly annonce à Lyam qu’elle attend un deuxième enfant. Comment va réagir le petit garçon ? Il est temps pour Stéphanie d’annoncer à sa maman une grande nouvelle. Sera-t-elle heureuse de l’apprendre ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.