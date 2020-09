Kelly cherche une nouvelle maison dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Kelly visite des maisons avec Lyam. Maintenant que la famille s’agrandit, Kelly et Neymar ont prévu de déménager. Trouveront-ils leur bonheur ? Rym a organisé une baby shower à son image : bohème et romantique. Avec Vincent, elle a hâte de dévoiler le sexe du futur bébé à tous leurs proches. Julia et Luna sont en vacances et profitent du soleil du sud de la France. Wafa se régale avec ses copines. Pour son enterrement de vie de jeune fille, ces dernières ont pensé à tout. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.