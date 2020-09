Kelly demande Neymar en mariage dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Une nouvelle maman débarque dans l’aventure ! Cécilia est une maman célibataire qui élève seule, sa fille Sway, 9 mois. Julia, Luna et Maxime prennent la pose lors d’un shooting photo organisé pour promouvoir la marque de vêtements du papa. Pendant ce temps, Rym et Vincent se disputent pour le prénom de leur futur bébé. Lors d’un coaching avec Lucie Mariotti, Kelly demande en mariage Neymar; Va-t-il dire “oui” ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.