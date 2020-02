Dans l’épisode 37 de Mamans & célèbres, Neymar invite Kelly à diner chez un chef étoilé. Après plus d’un an de séparation, Neymar demande à Kelly s’il peut revenir habiter avec elle. Comment va réagir Kelly face à cette demande ? Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 21 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.