Kelly enceinte : la réaction de Lyam !

Leur histoire d’amour a connu des hauts et des bas… Désormais, Kelly et Neymar sont heureux et ont bien l’intention d’agrandir la famille. Bonne nouvelle : Kelly est enceinte de son deuxième enfant. Aujourd’hui, le moment est arrivé d’annoncer à Lyam qu’il va devenir grand-frère. Au programme : un pique nique en pleine nature. Comment Lyam va-t-il réagir à cette grande annonce ? Lui qui est très fusionnel avec sa maman, sera-t-il heureux d’accueillir un petit bébé dans la famille ? Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 22 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.