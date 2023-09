Kelly et Neymar apprennent à faire des pizzas avec le champion du monde

Neymar décide d'organiser une surprise pour sa famille: il invite Denis, le champion du monde de pizza, à venir cuisiner avec eux à la maison. L'expert en cuisine dévoile à la famille les secrets de la préparation de différentes variétés de pizzas, faisant de cette expérience une véritable leçon culinaire. Ce moment de partage en famille se révèle être bien plus qu'une simple activité manuelle, il crée des liens plus forts entre les membres de la famille, les rassemblant autour de la table dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 24.