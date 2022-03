Kelly et Neymar se confient sur leur séparation

Aujourd’hui, Kelly et Neymar donnent une interview pour partager un peu plus leur vie avec leurs communautés. Ils reviennent notamment sur l’arrivée de Lyana dans leur vie, la perte de poids de Kelly, leur séparation ainsi que leurs projets futurs. Tout se passe parfaitement bien et ils sont tout de suite très à l’aise et sont heureux de pouvoir partager tout ça sur les réseaux sociaux. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 12.