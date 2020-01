Kelly et Neymar participent ensemble à une course d’obstacles. Les parents de Lyam profitent de cette activité pour partager un moment de complicité. L’attirance semble toujours au rendez-vous. Kelly et Neymar laisseront-ils une chance supplémentaire à leur histoire d’amour ? Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 24 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.