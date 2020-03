Kelly et Neymar se disputent en plein casting !

Dans l’épisode 49 de Mamans & célèbres, Kelly et Neymar passent le casting de La bataille des Couples. Malheureusement, des tensions se font ressentir entre eux après une question sur leur quotidien… Kelly voit rouge et souhaite crever l’abcès avec Neymar. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 11 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.