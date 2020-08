Kelly fait une crise de jalousie dans le prochain épisode de Mamans et Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et Célèbres”, Wafa et Oliver sont à fond dans les travaux de leur nouvelle maison. Kelly apprend à gérer sa jalousie en plein cours de salsa avec Neymar. Julia et Maxime ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord sur l’éducation de leur fille et Emilie veut responsabiliser Maëlla. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.