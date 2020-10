Kelly fait une grande annonce dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Hillary, Giovanni et baby Milo partent pour leurs toutes premières vacances en famille. Direction : la Martinique ! Mais avant, place à la fête. La baby shower / crémaillère qu’ils ont organisé peut enfin avoir lieu. Kelly s’apprête à annoncer une grande nouvelle à sa communauté. Le grand jour est enfin arrivé pour Wafa et Oliver. Ils vont s’unir pour la vie devant famille et amis. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.