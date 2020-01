Kelly manque d'autorité dans l’épisode 06 de Mamans & célèbres

Prochainement dans l’épisode 06 de Mamans & célèbres, Kelly semble manquer d’autorité face à son fils, Lyam. À Monaco, la baby shower de Martika et Umberto arrivent à grands pas et le futur papa commence à stresser. Il veut que tout soit parfait afin d’émerveiller tous les invités. En Belgique, il est l’heure pour Stéphanie de laisser son fils, Lyam, à son papa. La jeune femme redoute la séparation… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.