Kelly organise un shooting photo de grossesse dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de "Mamans et célèbres" sur TFX : Justin a lui aussi organisé une petite surprise à Tiffany pour fêter leurs deux ans de mariage. Juliann passe la journée avec son papy pendant que Jesta et Benoît font un aller-retour à Paris. De son côté, Kelly organise un shooting photo pour l'annonce de sa grossesse et Hillary accueille enfin son petit garçon... Quel est son joli prénom ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.