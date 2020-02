Kelly se pèse dans l’épisode 39 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 39 de Mamans & célèbres, Kelly atteint son objectif de remise en forme. Wafa et Oliver signent leur compromis de vente. Stéphanie et Lyam s’amusent à la patinoire. Martika emmène Mia chez une voyante. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mardi 25 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.