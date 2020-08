La love coach Lucie Mariotti vient en aide à Emilie

Cela fait un moment qu’Emilie s’interroge sur ses échecs amoureux. Après avoir tenté de trouver des réponses auprès de son père absent, la maman décide aujourd’hui de rencontrer Lucie Mariotti. Cette dernière est une love coach reconnue et n’a pas peur des problématiques amoureuses ! “J’ai un problème avec les hommes,” avoue Emilie. Cette grande amoureuse de l’amour se confie sur ses précédentes relations et sur l’origine probable de son mal-être : “Je n’ai pas de papa”. “Je suis issue d’une relation extra-conjugale et il ne m’a pas reconnue,” raconte Emilie. Pour Lucie, il est temps qu’elle apprenne à cohabiter avec son histoire de manière plus paisible. Comment la love coach peut-elle aider Emilie ? Extrait de Mamans et Célèbres du Lundi 31 août sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.