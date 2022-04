La Love team se prépare pour sa première Love Zone

Maintenant que le shooting est terminé, la Love Team doit se préparer pour sa première Love Zone. Ils travaillent donc leur texte, leur attitude et leur diction avec la production. C’est pour eux un tout nouvel exercice et le fait travailler avec une oreillette les déstabilisent beaucoup. Ils ont donc besoin de quelques ajustements avant de passer à l’action. Petit à petit, ils se détendent et arrivent très bien à présenter le premier jeu de la Love Zone. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 28.