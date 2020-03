La première leçon de ski de Luna vire au drame

Dans l’épisode 50 de Mamans & célèbres, Julia et Luna sont à la montagne pour une initiation au ski. Malheureusement, le premier cours de la petite fille ne se passe pas comme prévu. Celle-ci n’apprécie pas la vitesse et ne se sent pas dans son élément. Le moniteur parviendra-t-il à rassurer Luna ? Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 12 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.