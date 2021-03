Le mariage très émouvant de Julia et Maxime

Pour Julia et Maxime, c’est un grand jour ! Aujourd’hui, ils se sont dit “oui” pour la vie. Le couple a connu des moments difficiles qu’ils ont su surmonter. Désormais, les parents de Luna voient la vie en rose et s’apprêtent à accueillir un petit garçon dans les mois à venir. Après un mariage à la mairie, le moment est venu de se retrouver à la maison avec les amis et la famille. L’occasion pour Julia et Maxime d’échanger leurs voeux. Un moment rempli d’émotions ! Extrait de l’émission Mamans et célèbres, diffusée le mardi 30 mars 2021 sur TFX.