L’épreuve du maillot de bain pour Hillary, 2 mois après son accouchement

Hillary prépare ses vacances en Martinique. Au programme de la journée : trouver un maillot de bain. La jeune maman qui a accouché il y a deux mois, ne se sent pas encore très à l'aise dans son corps. Heureusement, elle peut compter sur le soutien sans faille de Gio. Loin de la complexer, le jeune papa rassure la femme qu'il aime. Elle est belle et ne doit pas se cacher ! Alors, Hillary parviendra-t-elle à dépasser ses complexes ?