Les conseils de Martika pour bien préparer sa valise maternité

Martika arrive bientôt au terme de sa grossesse. Il est l'heure pour elle de se préparer à l'accouchement et faire sa valise de naissance. Le bébé de Martika ne risque pas de manquer de quoi que ce soit… gigoteuse, tenue de naissance, bonnet, body, coffret à tétine, il faut plus d'un sac pour toutes ces affaires. Il ne reste plus qu'à faire sa propre valise et Martika sera prête. Un moment fort en émotions pour la future maman qui prend conscience que le moment tant attendu est arrivé ! Extrait de l'émission Mamans & célèbres du mardi 4 février 2020.