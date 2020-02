Cindy vient de dépasser la date de son terme. Après un massage, la future maman commence à avoir des contractions de plus en plus rapprochées. Après quelques exercices de relaxation à la maison, Cindy et Thomas décident de prendre la route pour se rendre à la maternité. L’accouchement est imminent. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 3 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.