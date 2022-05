Les mamans participent au tournage de Silent Library !

Kelly, Émilie, Cindy, Camille et Maeva participent au tournage de l'émission Silent Library. Elles reçoivent les premières directives de la production, les différents rôles et découvrent un plateau de tournage assez spectaculaire. Elles se tiennent prêtes, dans le silence, afin de ne pas éveiller les soupçons du bibliothécaire. Ça tourne, action ! Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 48.