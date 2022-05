Les mamans se retrouvent pour le tournage de Silent Library

Kelly, Émilie, Cindy, Camille et Maeva se retrouvent pour le tournage de l'émission Silent Library. Tout le monde ne connaît pas parfaitement le concept et les règles de l'émission, mais le fait de donner des fonds à une association en rigolant plaît aux filles. Elles vont jouer pour récolter des fonds pour l'association "Rêves". Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 48.