Liam achète des lunettes à Joy dans l’épisode 23 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 23 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas sont à la maternité. Liam achète une paire de lunettes à Joy. Maxime passe un week-end en tête à tête avec Luna. Emilie, Julia, Julie, Kelly et Stéphanie se retrouvent pour un week-end entre mamans et des tensions apparaissent entre elles. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 3 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.