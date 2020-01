C’est le grand jour pour Martika et Umberto ! Ils ont invité leurs proches pour une baby shower d’exception sur les hauteurs de Monaco. L’organisatrice de l’évènement propose au couple de s’affronter lors de petits jeux. Au programme, pliage de poussette et changements de couches… Qui remportera la compétition ? Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.