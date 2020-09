Luna a un nouveau “petit frère” dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Hillary vit ses derniers jours de grossesse. Rym rencontre Cindy et la petite Alba. Vincent commence déjà à pouponner. Wafa, Manel et Jenna rejoignent Oliver à Saint Tropez. Que les vacances commencent ! Chez Julie, la famille continue de s’agrandir. Luna, grande amie des animaux, veut adopter un petit lapin. Sa maman acceptera-t-elle ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.