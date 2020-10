Luna doit apprendre à vivre sans tétine dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Martika continue de travailler sur son parfum avec Mia. Elle l'emmène pour choisir le flacon du parfum. C’est la rentrée des classes pour Lyam ! Stéphanie est plus angoissée que lui. Quant à Julia, elle essaye de faire quitter ses tétines à Luna. Elle lui propose de la poser dans une boîte, pour que petit à petit Luna ne la demande plus. Cette astuce va-t-elle fonctionner sur le long terme ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.