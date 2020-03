Luna et Lyam attaqués par des lémuriens dans l’épisode 55 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 55 de Mamans & célèbres, Kelly, Lyam, Julia et Luna sont encerclés par un groupe de lémuriens au zoo. Pierre-Jean emmène Gianni faire de la luge. Martika et Umberto sortent pour la première fois en amoureux depuis la naissance de Mia. Emilie tourne pour un spot publicitaire. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 18 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.