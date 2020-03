Lyam dépasse les limites dans l’épisode 56 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 56 de Mamans & célèbres, Kelly, Neymar et Lyam ont rendez-vous pour évoquer la création d’un compte Instagram commun. Stéphanie emmène Lyam faire un atelier de pâtisserie mais l’activité vire au drame. Martika reprend le sport et souhaite perdre 5kg avant l’été. Wafa continue de préparer son mariage et a rendez-vous chez le coiffeur pour faire des tests. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 19 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1