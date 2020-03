Lyam fête ses cinq ans dans l’épisode 51 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 51 de Mamans & célèbres, Lyam fête son cinquième anniversaire. Julie organise une séance photo pour une marque de lingerie. Thomas et Cindy essaient leurs alliances. Julia et Luna font face à une tempête de neige. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 12 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.