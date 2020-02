Lyam provoque Stéphanie dans l’épisode 42 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 42 de Mamans & célèbres, Julie se rend chez la gynécologue pour connaitre le sexe de son futur bébé. Lyam est de plus en plus capricieux avec Stéphanie. Absente des réseaux sociaux depuis quelques jours, Julie annonce la raison à ses followers…Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 02 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.