Lyam tient tête à Stéphanie…

Stéphanie vient chercher Lyam qui a passé l’après-midi chez sa grand-mère. Le petit garçon est devant les dessins-animés et il ne semble pas de très bonne humeur. Malgré plusieurs tentatives, il ne semble pas avoir envie d’aider sa mère et sa grand-mère en cuisine. Stéphanie réalise qu’elle a du mal à imposer son autorité… Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 27 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.