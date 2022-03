Maeva et Julien fêtent le premier anniversaire de Gabriel

Aujourd’hui, Maeva, Julien et la famille fêtent le premier anniversaire de Gabriel. Tout le monde se réunit chez Maeva et Julien pour apporter les cadeaux de Gabriel. C’est un moment important pour eux, ils veulent que le premier anniversaire de Gabriel soit parfait et qu’il reste gravé dans sa mémoire. Il est temps pour lui de découvrir ses premiers cadeaux. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 10.