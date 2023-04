Mamans & célèbres - Après-midi entre filles pour Camille et Kelly

Camille et Zélyana sont à Paris quelques jours pour un rendez-vous professionnel, l'occasion pour la jeune maman de rendre visite à Kelly et sa fille Lyana. Une après-midi entre filles où les deux mamans ont pu s'échanger de nombreux conseils. Extrait Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 17.