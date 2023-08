Mamans & célèbres - Barbara Opsomer intègre l’aventure

Connu pour sa participation à de nombreuses émissions de télé-réalité, Barbara Opsomer intègre l’aventure et nous partage son quotidien de maman célibataire au Maroc. Elle jongle entre sa vie professionnelle et sa vie de famille, en espérant dévoiler une nouvelle image au grand public : une mère dévouée et une femme passionnée. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 04.