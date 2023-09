Mamans & célèbres - Camille devient égérie d'une marque de maillot de bain

Camille a aujourd'hui rendez-vous avec Sarah et Fazia deux amies Niçoises. Elles ont envie de lui faire essayer un nouveau produit qu'elles ont confectionné. En l'essayant Camille se sent bien et ses amies ont une idée ! Pourquoi pas lui demander d'être l'égérie de se produit ! Même si ça fait deux ans qu'elle n'a pas posé pour une marque elle accepte avec grand plaisir. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 18.