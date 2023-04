Mamans & célèbres - Changement de programme pour Hillary et Giovanni

Mauvaise nouvelle pour Hillary et Giovanni... Leur voyage en France risque d’être retardé car leur fils Matteo est malade. Le petit garçon souffre d’une infection à l’oreille et le trajet en avion peut représenter un vrai danger. Extrait Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 11.