Mamans & célèbres - Découvrez les premières images de la nouvelle saison !

2 nouvelles mamans... Barbara Opsomer et Sarah Lopez viennent compléter la belle famille de « Mamans & Célèbres » ! Barbara Opsomer : femme engagée, la comédienne et chanteuse partage sa vie à Marrakech avec son fils ! Sarah Lopez : Une nouvelle vie dans le Sud de la France et des tonnes de première fois avec la petite Aaliyah, arrivée le 6 avril dernier pour le grand bonheur de ses parents ! Sans compter Julia Paredes, Jesta, Kelly, Martika, Sarah, Hillary, Tiziri Digne, Camille et Mélanie Da Cruz qui reviennent vous dévoiler leurs histoires quotidiennes.