Mamans & célèbres - Découvrez les premières images de la nouvelle saison !

La grande famille de « Mamans & Célèbres » est de retour ! Dans ces nouveaux épisodes inédits découvrez de nouvelles aventures pour vos mamans préférées dès le lundi 28 août à 17h sur TFX. Et cette saison, Julia, Jesta, Kelly, Martika, Sarah, Hillary, Tiziri, Camille et Mélanie accueillent deux nouvelles mamans : Barbara Opsomer, femme engagée, la comédienne et chanteuse partage sa vie à Marrakech avec son fils, Gabriel, 2 ans et Sarah Lopez qui débute une nouvelle vie dans le sud de la France avec son compagnon et leur petite Aaliyah. Entre shootings, avant-premières, création de marques et de contenus, projets professionnels et personnels, mais aussi vie de famille, vos mamans favorites vous emmènent avec elle dans leurs nouvelles aventures.